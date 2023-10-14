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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث استراتيجي: مخطط التهجير الصهيونى معناه تصفية القضية الفلسطينية

الباحث بالمركز المصري
الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن
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قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن، إن هناك تعنت كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية، في قطع الإمدادات عن السكان في قطاع غزة.

أضاف محسن، خلال مداخلة بقناة "اكسترا نيوز"، أن تهجير سكان قطاع غزة للجنوب، رسالة واضحة من الكيان الصهيوني للنزوح على مصر، وهذا مخطط واضح للحكومة الإسرائيلية.

وأوضح، أن خطورة مخطط التهجير من قبل الحكومة الإسرائيلية، ما هو إلا محو للقضية الفلسطينية، وعن مدى نجاحه استبعد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن يحدث ذلك، وهذا ما أكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن الحكومة الإسرائيلية قطع الأمدادت عن السكان في قطاع غزة
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