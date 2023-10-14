وزير التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 155 متدربا غدًا الأحد

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 15/10/2023، مؤكدًا أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية: وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني، يستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 155 متدرب من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها مركز تدريب سقارة والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيراً إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن الأسبوع الأول من دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، يستفيد منها 16 متدرب من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة علي التعريف بمفهوم علم الإحصاء، وأهم وظائف الإحصاء، ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار، والتعريف بأنواع البحوث الإحصائية، ومصادر البيانات وهي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، وأدوات جمع البيانات والتي تتضمن الاستبيان، المقابلة الشخصية، استطلاعات الويب، استطلاعات التليفون، الملاحظة، مجموعات التركيز، تحليل المضمون، بالإضافة الي الإجراءات والمتطلبات تصميم الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والتعريف بأساليب جمع البيانات من المسح والحصر الشامل والمعاينة، واختتم الدورة بورشتي عمل هما تصميم الاستبيانات وإدارة البيانات، ومعالجة البيانات على برنامج الـ SPSS .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات، موضحًا أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، لافتا إلى أن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتى ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.

واستكمل اللواء آمنة، أن دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها تتناول عدة موضوعات مختلفة منها مفهوم التغيرات المناخية واسبابها ونتائجها، ودور التوعية المجتمعية فى مواجهتها، مع إلقاء الضوء على الاطار الوطنى للتغيرات المناخية مصر 2050 والجهات المشاركة فى التنفيذ ودورها، كما تتناول الدورة عرض لجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وتنمية الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة البديلة، والاتفاقيات والشراكات الدولية، واهداف مؤتمر المناخ cop 27، وأهداف التنمية المستدامة SDG، والطرق الحديثة فى إستشراف المستقبل، والإنذار المبكر فى مواجهة التغيرات المناخية، وأيضًا تطبيقات على وضع السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيقات النانوتكنولوجى ودورها فى مواجهة التغيرات المناخية محليا ودوليا.

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً فى هذا المجال، للاستفادة منها فى مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد فى تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتى تهدف الدولة لتطبيقها.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلي استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنظيم دورتين تدريبتين هما إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية والتي يقوم بتنفيذهما برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي اتحاد البلديات الهولندية VNG ، ويستفيد منهما 75 متدرب جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والارتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملي له، ويستفيد منها 45 متدرب من رؤساء المراكز والمدن في 17 محافظة.

وتابع وزير التنمية المحلية أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه الوزير إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.