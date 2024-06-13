مدرب سموحة السابق: "حسام حسن عايز يشتغل لمصر ويفرح المصريين"

ثمن الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، أداء منتخب مصر في مباريات تصفية كأس العالم الأخيرة أمام منتخبي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، مشيرًا إلى أن المنتخب كان أداؤه جيد، وتصدر مجموعته.

وأشار إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا والمسئول"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن بصمة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب واضحة في الأداء، حيث إنه يريد أن يكون للمنتخب تشكيل ثابت، مضيفًا: "مصر في كأس العالم بأمر الله"، لافتًا إلى أن الكابتن حسام حسن أحدث فرقا فنيا في أداء المنتخب.

وقال إن من يتابع الكابتن حسام حسن داخل الملعب ومتابعته لأداء اللاعبين وردود الأفعال حول التغييرات التي يجريها يشعر بمدى وطنيته، ورغبته في رفع اسم مصر، مضيفًا: "حسام حسن عايز يشتغل لمصر ويفرح الشعب المصري.. المدرب الوطني قلبه بيكون على البلد".

وعن بطولة الدوري المصري، أوضح أن فرق الدوري تستعد لعودة المباريات، حيث يتصدر بيراميدز الدوري المصري بعد خوضه 22 مباراة ولديه 53 نقطة، بينما خاض النادي الأهلي 15 مباراة ولديه 33 نقطة، ونادي الزمالك خاض 17 مباراة ولديه 28 درجة، معلقا: "الدوري سيكون ساخن جدا".