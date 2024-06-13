عيد الأضحى 2024.. تعرف على موعد صلاة العيد بمطروح

يبحث مئات الآلاف من أهالي محافظة مطروح، عبر محركات البحث بجوجل عن توقيت صلاة عيد الأضحي المبارك 2024 أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات؛ لمعرفة موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحي حسب التوقيت المحلي لمدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة وباقي المدن والمراكز الإدارية التابعة لها.

وخلال التقرير التالي نستعرض معكم تفصيليًا موعد صلاة عيد الأضحي 2024 بمحافظة مطروح والاستعدادت النهائية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح استعدادا لصلاة عيد الأضحى 2024.

موعد صلاة عيد الأضحي 2024 في مطروح: 6.31 صباح الأحد

أعلنت الحسابات الفلكية؛ أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة مطروح، سيكون في تمام الساعة السادسة والدقيقة الحادية والثلاثون 6.31 صباحا يوم الأحد المقبل حسب التوقيت المحلي لمدينة مرسى مطروح _ فيما يؤدي أهالي مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية في أقصى غرب البلاد صلاة العيد في تمام الساعة السادسة وتسع وثلاثون دقيقة 6.39 صباحا، وتقام صلاة عيد الأضحى 2024 في كل مسجد عقب الانتهاء من تكبيرات العيد، وحسب إشارة إمام المسجد، ومن المقرر أن يؤدي محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب، صلاة العيد الأضحي بالمسجد الكبير بالقرب من ديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح وهو من أقدم المساجد على مستوى المحافظة.

صلاة عيد الأضحي 2024 في مطروح

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، إنه سيتم أداء صلاة العيد بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وعددا من الساحات بالمدن والقرى ومراكز الشباب، مع الإلتزام بكافة بالإجراءات، حيث تم تحديد المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى 2024.

طوارئ بمطروح استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى 2024

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ومجالس المدن؛ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى 2024، والتواجد المستمر لكافة القيادات، للعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها.

ونتابع معكم في موقع "البوابة نيوز"، تغطية صلاة العيد الأضحي 2024، ومظاهر الاحتفال بالعيد في محافظة مطروح، وأهم العادات والتقاليد في الشارع المطروحي خلال عيد الأضحي 2024 من خلال البيانات الصحفية والتقارير الإخبارية والبث المباشر.