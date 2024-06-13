من مطار القاهرة.. "الدهاس" يودع الفوج الثاني لحجاج فلسطين

ودّع القائم بأعمال سفارة المملكة السعودية لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن الدهاس اليوم في مطار القاهرة الدولي، الفوج الثاني من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى.

وأكد الدهاس خلال لقائه الحجاج الفلسطينيين، حرص القيادة السعودية على تسخير جميع الإمكانيات لسفرهم بكل يسر وطمأنينة، كما أعرب عن شكره للسلطات المصرية على تسهيل إجراء سفر الحجاج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر.

من جانبهم، أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على العناية بذوي الشهداء والجرحى وتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تعد تخفيفا للمعاناة التي يتعرضون لها في قطاع غزة.

وأشاد حجاج دولة فلسطين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما يجدونه من تسهيلات على المستويات كافة.

وكانت الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى قد غادرت يوم أمس مطار القاهرة الدولي.