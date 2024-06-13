رسميًا.. «إيتو» أول صفقات بايرن ميونخ الصيفية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الياباني هيروكي إيتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد بايرن ميونخ مع هيروكي إيتو لمدة 4 سنوات، قادمًا من فريق شتوتجارت، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ إيتو من العمر 25 عامًا، وانتقل إلى البايرن، بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد المدافع الياباني مع شتوتجارت البالغ 30 مليون يورو.

إيتو أول صفقات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

خاض إيتو 29 مباراة مع شتوتجارت في مختلف المسابقات بالموسم المنقضي، صنع خلالها هدفين، وحصل على بطاقتين صفراوتين.

وكان إيتو عنصرًا أساسيًا في كتيبة شتوتجارت، التي حققت المركز الثاني في الدوري الألماني في الموسم المنصرم، وذلك تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس، الذي تفوق على بايرن ميونخ في الترتيب وجعله يحتل المرتبة الثالثة في نهاية الموسم.

وقال إيتو عقب تعاقده رسميًا مع بايرن ميونخ: «إنه لشرف عظيم لي أن ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم. يتمتع نادي بايرن ميونيخ بسمعة كبيرة في اليابان».

وأضاف هيروكي إيتو: «لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة ونادي البايرن هو النادي المثالي بالنسبة لي».