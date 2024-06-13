ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات – عدد من الكارنيهات الدراسية – عدد 4 أكلاشيه – عدد من الكتب "مجهولة المصدر" - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .