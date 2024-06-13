من رحم الملاكمة.. الكيك بوكسينج تستهوي النشء وتحصد الجوائز

نبذ الكثير من الأهالي الرياضات العنيفة والصعبة كالملاكمة والمصارعة، لما لها من تأثير كبير على تعزيز السلوك العدواني لديهم ولدى أطفالهم ولما لها من أضرار على صحة البدن والتطلعات الدائمة لبناء المزيد من الكتلات العضلية حتى تختفي الملامح الأساسية للجسد.

الكيك بوكسينج

اتجهت الأنظار والاهتمامات حديثًا إلى رياضة الكيك بوكسينج رغم أنه يمكننا القول أنها ولدت من رحم الملاكمة، وقد سطع نجمها كثيرًا في الآونة الأخيرة في مصر، ولعل من أبرز فوائدها أنها تُحسِّن من صحة الجهاز الدوري للجسم والذي يشتمل على القلب والأوعية الدموية؛ حيث إن التمارين التي تتطلب قفزاً في الهواء في هذه الرياضة تحمي الشخص من الإصابة بأمراض القلب وتزيد من كفاءة عمله ليكون قادراً على بذل المزيد من المجهود البدني، ولا بد أن يكون الشخص مُنتبهاً على الحفاظ على معدل ضربات القلب التي قد تزيد أثناء تمارين الملاكمة، كما أن لهذه الرياضة أثراً كبيراً في زيادة كفاءة الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى أعضاء مختلفةً من الجسم؛ كالقلب والرئتين اللذان يضخان كمياتٍ إضافية من الدم والأكسجين.

كما يمكنك حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية عن طريق رياضة الملاكمة، حيث إن القيام بالكيك بوكسينج باستمرار لمدة ساعة بكثافة معتدلة يمكن أن يساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية، ولكن عليك أيضًا أن تهتم بالطعام الذي تتناوله، حيث إن ممارسة رياضة الكيك بوكسينج وتناول نفس الكمية من السعرات الحرارية لن يساعدك على إنقاص وزنك، يمكن أن يساعدك تمرين الكيك بوكسينج على تغيير شكل الجسم وبناء كتلة العضلات، كما يعزز عملية الأيض ويدفع جسمك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع، علاوة على ذلك، يعد تمرينًا رائعاً للقلب، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في تحسين تناغم جسمك بشكل أسرع من أشكال التمرين الأخرى.

ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها على كثافة التمرين ووزنك، وفقًا للدراسات التي أجرتها هارفارد هيلث، فإن الشخص الذي يزن 83 كيلوجرامًا سوف يحرق حوالي 444 سعرة حرارية في 30 دقيقة من الكيك بوكسينج، لذلك، خلال ساعة يمكن للشخص حرق ما يصل إلى 900 سعرة حرارية، كما تساعدك على تفريغ شحنة الغضب والطاقة السلبية فى داخلك، حيث تساعدك على التخلص من الإجهاد والقلق ويمكنك اللجوء للكيك بوكسينج عند تعرضك لأى موقف يشعرك بالغضب.

تاريخ اللعيبة في مصر

وفي هذا الصدد، كشف الكابتن "أحمد جمال عوضين"، المدرب بمركزشباب شبين القناطر وعضو اتحاد الكيك بوكسبنج في مصر، والمصنف هذا العام الأكثر تأثيرًا للعبة الكيك بوكسينج في مصر حسب تصنيف الاتحاد المصري، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تاريخ بداية اللعبة في مصرحديث نسبيًا، حيث عرفت في مطلع التسعينات و ارتبطت في بدايتها بلعبة الملاكمة من خلال إنشاء لجنة لها تكون تابعة للإتحاد الملاكمة وذلك عام 2000 ، وبعد ذلك كانت هناك عدة محاولات للانفصال عن اتحاد الملاكمة ، إلا أن الوقت لم يكن يسمح لذلك لإنشاء اتحاد خاص باللعبة نظرا لعدم قابلية العديد من أفرد المجتمع في هذا الوقت لها، وخلال عام 2019 ارتبطت اللعبة بلعبة الكونغ فو من خلال إنشاء لجنة مختصه بكافة أعمالها من بين عام2016حتى عام 2019 وبعد ذلك بأت اللعبة أن تتهيأ للاستقلال، وتم تأسيس اتحاد مستقل لأول مرة في مصر عام 2022، على يد الكابتن محمد صبيح الرئيس الحالي للاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وأضاف، أن اللعبة قد تطورت منذ ما يزيد على 30 سنة في أمريكا وفي لوس انجلس تحديداً حيث كانت معروفة كثيراً بـ ,American Karate, Karate Full contact, Top Karate و Karate Kick Boxing، وبدأ بممارستها أبطال العالم في الالعاب القتالية من الكاراتية وكونغ فو ووندو، كما سميت في فرنسا بلعبة الملاكمة الفرنسية Boxe Francaiseاو Savate، ولها قوانين خاصة ومميزة بعض الشيء عن قوانين الـKick العالمية، موضحًا أن مباريات الكيك بوكسينج تقام في حلبة الملاكمة ، ويتنافس المقاتلين ضد بعضهم البعض من نفس فئة الوزن كي تكون نتيجة المعركة عادلة، كما تعتمد هزيمة الخصم على استخدام الركلات واللكمات على الجسم والرأس لدفعه إلى الاستسلام وعدم مواصلة القتال.

أما بالنسبة إلى البطولات الرسمية والمحلية، فقد أوضح أنه تتنوع البطولات من حيث المراحل السنية ومن حيث الوزن، فأولًا المراحل العمرية تتصنف إلى البراعم وتبدأ من بين عام 2012 حتى 2017، والناشئين وتبدأ من بين عام 2011 حتى 2009، والعمومي وتبدا من بين عام 2003 حتى 1994، والماستر فيما أكبر من 40 عام، وثانيا على حسب الوزن ويتم تقسيمهم إلى فئات ويكون ما بين كل فئة والأخرى ما بين 3 إلى 5 كيلو، كما يوجد 4 بطولات للجمهورية يتم من خلالهم اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب، ويتم تقسيم مستويات اللاعبين إلى 4 مستويات، وهما المستوي L وهو مستوى اللاعب المبتدأ، والمستوى C وهو مستوى اللاعب الحاصل على 5 بطولات، والمستوى B وهو مستوى اللاعب الحاصل على الحزام البرتقالي، ومستوى A للاعب الحاصل على الحزام الأخضر ويكون هو مستوى الصفوة.

وأشار كابتن "جمال" أنه قواعد أساسية وصارمة لاختيار لاعبين المنتخب المصري في رياضة الكيك بوكسينج، فهناك أولًا بطولة الجمهورية "مناطق"، ويتم تصعيد الفائزين خلالها إلى المستوى الأعلى نسبيا كتصفية، وثانيًا بطولة القطاعات حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى قطاعات وبعد ذلك يتم تصفية اللاعبين من خلال المباريات ، وبعد ذلك بطولة تصفية المنتخب من خلال المباريات والفائز يتم اختياره لتمثيل المنتخب.

وأوضح أن المنتخب المصري قد حصل على التصنيف الثاني في العالم في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج المقامة في تركيا، باقتناصه 26 ميدالية في مختلف الأعمار ويعد هذا إنجاز غير مسبوق للكيك بوكسينج ولكل الألعاب القتالية في مصر، متمنيًأ المزيد من العمل والإصرار والجهود ممتنًا للدولة في توفير كافة سبل التطوير والتسهيلات في صعود هذه الرياضة للنور وحصدها للجوائز المحلية والدولية.