مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الهيئة في الفيوم

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بقرية الهيئة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بمصرع شاب من قرية الهيئة دائرة المركز اثناء التنقيب عن الآثار.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار لقي شاب يدعى "عمر محمد حسان" 26 سنة مصرعه ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.