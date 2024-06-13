أفلام العيد.. "ولاد رزق 3" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

تصدر الجزء الثالث من فيلم الحركة “ولاد رزق 3” من بطولة أحمد عز، إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه بصالات السينما المحلية خلال موسم أفلام عيد الأضحى.

بلغت حصيلة فيلم “ولاد رزق 3” ليوم الأربعاء 4.4 مليون جنيه، واحتل في المركز الثاني فيلم “اللعب مع العيال” من بطولة محمد إمام، 572 ألف جنيه، فيما حجز فيلم “أهل الكهف” المركز الثالث برصيد 162 ألف جنيه.

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3” حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.