الأمن يضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش في الاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بقرابة 15 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بمخدر الحشيش متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول وثان العامرية بالإسكندرية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالى:

ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 135 كيلو جرام).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (15مليون جنيه).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لحائزى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع.