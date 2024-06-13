افتتاح أحدث معمل تحاليل ووحدة غسيل كُلوي للأطفال ومناظير بمسشفيات جامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، المعمل الجديد فى مستشفى القلب والصدر والذى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة، طبقاً لأحدث معايير الجودة، حيث يُعد المعمل نقلة نوعية في مستوى المعامل من ناحية تجهيزاته الفنية، ومُطابقته لقواعد مُكافحة العدوى، وكذا مسايرته لأعمال الجودة والاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المعمل يحتوي على أجهزة معملية حديثة؛ لإجراء تحاليل أمراض الدم، والكيمياء الإكلينيكية، والمناعة الإكلينيكية، والميكروبيولوجي.

ويقدم خدماته لمرضى القلب والصدر، سواءً من خلال تحاليل الطوارىء، أو الروتين اليومي، وكذلك المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى.

وفي مستشفى النساء والأطفال الجامعي، تم رفع كفاءة وحدة غسيل كُلى الأطفال بـعدد 5 ماكينات جديدة، لتصل عدد الماكينات إلى ٢٣ ماكينة غسيل كُلوي.

كما افتتح رئيس الجامعة، وحدة للغسيل الكُلوي خاصة بطاقة ٢ سرير، مزودة بعدد ٢ جهاز تنفسي صناعي، وماكينتين للغسيل للكُلوي، هذا بالإضافة إلى أنه تم رفع كفاءة محطة المياه الخاصة بالوحدة لتتحمل عدد ٤ ماكينات، كما تم تطوير وحدة المغسلة الخاصة بالمستسفى بإضافة مغسلة، ليصل اجمالي ما تم رفع كفاءته داخل المستشفى إلى مبلغ ٨ مليون جنيه.

أكد الدكتور عصام فرحات، على حرص المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، والتزامها بتقديم خدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير مستوى راقٍ، وخدمة صحية راقية تليق بالمواطنين كافة، وبما يُحقق رؤية الجامعة وخُططها في جعل جامعة المنيا في المكانة التي تليق بها، وتحفظ استمرار تأدية دورها بأفضل صورة.

رافق رئيس الجامعة خلال تلك الافتتاحات، وتفقده للمستشفتين، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ايمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة السيد، المستشار الهندسي لجامعة المنيا، وبحضور الدكتور أحمد ماضي، مدير مستشفى القلب والصدر، والدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفى القلب والصدر، والدكتور أشرف عثمان، رئيس قسم الباثولوجي، والدكتور مؤمن محمد، مدير مستشفى النساء والتوليد والأطفال، والدكتورة بسمة عبد المعز، رئيس قسم الأطفال، ولفيف من الأطقم الطبية والتمريضية.

كما تفقد ايضاً رئيس الجامعة، أعمال التطوير، ورفع الكفاءة التي تمت بالمسجد الخاص بمستشفى النساء والتوليد والأطفال.

وعقب افتتاحات رئيس الجامعة، لمعمل مستشفى القلب والصدر، وافتتاحه لوحدات مستشفى النساء والتوليد، ومتابعة سير العمل وانتظامه داخل المستشفتين، تفقد سيادته

سير الأعمال الهندسيه والتشطيبات فى مجمع العمليات والعنايات المُلحق بالمستشفى الثلاثى؛ استعدادا لافتتاحه قريياً، لاستكمال المنظومة الطبية وتقديم ارقى خدمة علاجية للمرضى.

واختتم رئيس الجامعة جولاته باجتماع مع لجنه مُتابعه سير الأعمال بالمستشفيات الجامعيه، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التفيذي، والمستشار الهندسي، وأمين عام الجامعة، واعضاء اللجنة.

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