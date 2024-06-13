المملكة المتحدة تعلن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا

أعلنت المملكة المتحدة عن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.

وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الكيانات التي تزود الجيش الروسي بالذخيرة، والآلات الدقيقة، والإلكترونيات المتقدمة، بالإضافة إلى الشركات اللوجستية.

وفي بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، أوضحت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تستهدف أيضًا بورصة موسكو، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة المتحدة أنها ستقدم مساعدة مالية ثنائية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 242 مليون جنيه إسترليني، في إطار دعمها المستمر لجهود أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.