بدلة الفضاء بـ11 مليون دولار.. وهذا سعر تذكرة السفر إلى القمر

المركبات الفضائية من أبرز علامات التطور التكنولوجي الذي وصل اليه البشر في العصر الحديث، حقق بها المستحيل والذي لم يكن يتخيل العقل البشري تحقيقه وهو صعود الفضاء وانشاء مركبة فضائية وتطويرها حتى تحمل رواد الفضاء ويصعدون للفضاء الخارجي ويكتشفوه ويتوصلوا لكثير من المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه، لم تظهر المركبات الفضائية منذ زمن بعيد ولكنها شهد تطور كبير منذ ظهور أول مركبة فضائية واول رحلة مأهولة الى الفضاء وتبرز "البوابة نيوز" تاريخ المركبات الفضائية.

-تاريخ المركبات الفضائية:

فوستوك 1:

المركبة الفضائية الأولى وهي الأولى المأهولة ايضا في التاريخ حيث كانت أول رحلة طيران فضائية مأهولة يوم 12 أبريل عام 1961 حين دار رائد الفضاء السوفييتي يوري جاجارين حول الأرض في السفينة الفضائية فوستوك 1 في رحلة استغرقت 108 دقائق وبهذا أصبح يوري جاجارين أول إنسان يعبر إلى الفضاء الخارجي.

أبولو 8:

أول رحلة مأهولة للقمر في 21 ديسمبر 1968 عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة الفضائية أبولو8 والتي دارت حول القمر ثماني مرات ثم عادت إلى الأرض بعد إتمام مهمتها بنجاح.

أبولو ١١:

في 20 يوليو 1969 هبط رائدا الفضاء الأمريكيان نيل أرمسترونج وإدوين ألدرين الابن بمركبتهما أبولو 11 على سطح القمر حيث أصبح أرمسترونج أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر.

محطتا سكايلاب وساليوت

في عامي 1987 و1988 دار رائدا فضاء سوفييتيان لمدة 366 يومًا متتابعًا على متن مركبة في الفضاء بعد ان طور رواد الفضاء مهارات مختلفة للبقاء في الفضاء على متن محطتي الفضاء سكايلاب وساليوت.



-أشهر وأبرز حوادث الفضاء

أبولو 1

أول حادث مميت في تاريخ رحلات الفضاء الأمريكية في 27 يناير 1967، أثناء الإستعداد لأول مهمة مأهولة لبرنامج الفضاء أبولو، حيث اندلع حريق في وحدة القيادة في أبولو 204 أثناء عملية محاكاة إطلاق في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رواد الفضاء.

سويوز 1

في نفس العام وبعد ثلاثة أشهر فقط من حريق أبولو 1، أصبح رائد الفضاء الروسي فلاديمير كوماروف أول حالة وفاة في رحلة فضائية عندما تحطمت سويوز 1 وهي أول مركبة فضائية سوفيتية كانت تهدف إلى الوصول إلى القمر، تحطمت على الأرض في 24 أبريل 1967.



سويوز 11

أطلق الروس أول محطة فضاء في العالم Salyut-1 وفي أبريل 1971 وفي يونيو، قضى ثلاثة رواد فضاء على متن سويوز 11 ثلاثة أسابيع في إجراء التجارب وتسجيل الملاحظات في محطة الفضاء وعند رحلة العودة في 30 يونيو عادت المركبة الفضائية بشكل طبيعي وهبطت هبوطًا تلقائيًا دون مشكلات ولكن عندما فتح الفريق الأرضي فتحة المركبة وجدوا أن رواد الفضاء الثلاثة لا يستجيبون، ويبدو أنه قد فتحت فتحة تهوية معيبة وفقدت المقصورة ضغط الهواء داخلها ومن المحتمل أن رواد الفضاء الذين لم يرتدي أي منهم بدلات فضائية، اختنقوا حتى الموت قبل 30 دقيقة من الهبوط.



-سعر بدلة الفضاء والسفر إليه

بسبب العوامل الجغرافية والمناخية القاسية والمتغيرة فى الفضاء فيجب إرتداء بدلة الفضاء الخاصة والتى يبلغ سعرها حوالى 11 مليون دولار، اما سعر السفر إلي الفضاء سعرت روسيا ثمن المقعد الواحد داخل المركبة الفضائية بقيمة 75 مليون دولار وهذا السعر المتفق عليه بين ناسا وروسيا أما الشركات الخاصة مثل "Space X" و"Boeing" أعلنوا عن إمكانية إرسال رحلات خاصة للفضاء، وتبلغ تكلفة المقعد الواحد قرابة 58 مليون دولار.



-مكونات المركبات الفضائية:

الألواح الشمسية التي تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية لإمداد المركبة بالطاقة لأداء وظائفها.

خزانات الوقود لدفع حركة المركبة الفضائية.

كاميرات للرصد والمراقبة وهي أجهزة حواسيب ذات جودة عالية.

أدوات لإستقبال البيانات والمعلومات وإرسالها لضمان بقاء المركبة على إتصال بالأرض.

المحرك الذي من خلاله تنطلق المركبات الفضائية لتنفيذ مهامها والمحركات أنواع مختلفة.