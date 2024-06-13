وزير الرياضة يشهد المرحلة التمهيدية من مشروع صقل مدربي المنتخبات الوطنية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، وبحضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والمدرب روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الفعاليات التدريبية الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع القومي لصقل وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches والذي يقام بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذى وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة .

وانطلقت مراحل التدريب أول أمس، وتستمر حتى يوم غدا الجمعة، وشملت فعاليات اليوم الثالث من التدريب 5 جلسات مختلفة حاضر فيها عددًا من الأكاديميين والمدربين من جامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، الذين عملوا لفترة طويلة مع نادي مانشستر يونايتد، وذوي خبره طويلة في مجال تدريب كرة القدم والعمل مع اتحاد الكرة البريطاني، شملت جلستين عن هيكلة الفرق، إلقاهما ديفيد ريجيس مدرب حالي ولاعب محترف سابق، ومحاضرة عن علوم البيانات، إلقاها الكسندر كلاين، المختص في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر وعالم صناعة القرار في نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، ومحاضرة عن التغذية، إلقاها مارك هيريس المحاضر في عملية التمثيل الغذائي والتغذية، ومحاضرة عن علم النفس الرياضي، إلقاها مارتن ليتليوود المختص في علم نفس الأداء، فضلًا عن جلسة استثنائية إلقاها المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

والتقي وزير الرياضة بالمدربيين، كما استمع لتجاربهم خلال المراحل التدريبية، وابدى وزير الرياضة حرصه على الاستماع لآرائهم خلال الجلسات التي تتم، وذلك للوقوف على أهم النقاط التي يتم تداولها مع الاخذ في الاعتبار للمرحلة الثانية من المشروع والعمل على التطوير الدائم خلال مناهجه.

وإشار الوزير حرص الوزارة لعدم إهدار الكفاءات من المصريين وكذلك الحرص على تنمية خبراتهم وثقافاتهم من خلال الاحتكاك بما يحدث من تطور في العالم لأجمع، حتي يكون المدرب المصري على اكبر قدر من العلم والثقافة لاحدث الاساليب والتقنيات الحديثة التي تؤهله ليكون مدربا عالميا متخصصا في مجاله، وينافس المدربين ذوي المستوي العالي.

وأختتم وزير الرياضة حديثه مؤكداً على حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير كرة القدم المصرية من خلال مشروعات صقل الكوادر الفنية والإدارية ومبادرات تطوير الأداء لجميع عناصر اللعبة، مشيرا أن الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاق عدد من مشروعات صقل الكوادر لمختلف عناصر اللعية.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية عملت بعناية كبيرة مع جامعة مانشستر متروبوليتان الشريك البريطاني لها، لاستقطاب أفضل الكفاءات التدريبية من ذوي الخبرات والمعرفة الكبيرة بالقطاع الرياضي على الجانبين الأكاديمي والمهني، لإلقاء هذه المحاضرات والمشاركة في التدريبات ونقل خبرتهم وتجاربهم للمدربين لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة وتحقيق توجهات ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الهدف من عقد هذه المناقشات التدريبية هو بحث سبل دعم الرياضة وتطويرها في مصر، والمزج بين التجربتين المصرية والأجنبية للوصول لأفضل السبل التي من شأنها صقل الكفاءات التدريبية وانعكاس ذلك إداء المنتخبات والفرق الوطنية.



ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع اغسطس المقبل وتستمر لمدة عام تنتهي بإقامة معسكرات تدريبية فى أوروبا لاستكمال المشروع.