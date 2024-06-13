مرض معدٍ يضرب منتخب فرنسا قبل انطلاق يورو 2024

تواجه يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا، خطرًا محتملًا قبل انطلاقها بيوم واحد، وذلك بسبب مرض ضرب معسكر منتخب فرنسا في الساعات الماضية.

وبحسب ما ذكرته شبكة «RMC» الرياضية الفرنسية، فإن العديد من اللاعبين والأشخاص في بعثة منتخب فرنسا شعروا بأعراض نزلة برد، ما أثار قلق الجهاز الطبي والمدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب.

وأوضحت الشبكة، أنه لا توجد أي مخاوف من غياب أي لاعب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب فرنسا في يورو 2024 ضد النمسا، المقرر إقامتها يوم 17 يونيو الجاري، وذلك على الرغم من شعور بعض اللاعبين بالإرهاق والصداع.

لم تحدد التقارير عدد اللاعبين المتأثرين بنزلة البرد، كما لم يتحدد ما إذا كان أي من أعضاء الجهاز الفني أو الإداري للمنتخب تأثر بالعدوى.

وأكدت التقارير الصحفية أنه لا توجد أي تغييرات في جدول تحضيرات منتخب فرنسا قبل البطولة، بما في ذلك مواعيد المؤتمرات الصحفية وظهور اللاعبين.

يورو 2024

وتقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب فرنسا في يورو 2024 بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، هولندا، بولندا، والنمسا.