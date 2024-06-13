الجمل بـ90 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي بسوق البشارية في أسوان

عيد الأضحى المبارك هو إحدى المناسبات الدينية الهامة في الإسلام، وتعتبر الأضحية جزءًا أساسياً من هذا العيد، وتذبح بنية التقرب إلى الله وتعزيز الروابط الاجتماعية وتقديرا لتضحية النبي إبراهيم عليه السلام، ومع بدء العد التنازلي لعيد الاضحى المبارك ترصد " البوابة نيوز "بمحافظة أسوان حركة البيع والشراء والتعرف على أسعار الأضاحي بسوق البشارية بمدينة أسوان وسوق الجمال "الكرنتينا" بمركز دراو.



سوق البشارية

سوق البشارية بمدينة أسوان وهو أشهر أسواق أضاحي الضأن حيث يستعد التجار من قبيلتي العبابدة والبشارية لعيد الأضحي قبل الموسم بـ15 يوما ويستمر حتى ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك بإحضار الأنواع المختلفة من الأغنام والتي يتصدرها أنوع الخراف البلدي والمهجن والبشاري وأنواع أبو دليق وغيرها من السودان عبر منفذ شلاتين لطرحها للمضحين بسوق البشارية .

قال الحاج عوض هدل من قبيلة العبابدة والبشارية بأسوان ‏أن الأضاحي تعزز الروابط الاجتماعية وتعزز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ، وتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين وتلبية احتياجاتهم الغذائية، وتذكير بقيم التضحية، لافتا يتم اختيار الأضحية بعناية، ويُفضل اختيار حيوان سليم البنية وخالي من العيوب الصحية، ويكون عمره في الحدود المحددة شرعًا ، لافتا إلى أن من الشروط الواجب توافرها في خروف الأضحية أن يكون عمره 7 شهور وأن يكون "كاسر جوز" بمعني أن يكون الخروف وقعت له سنتان من أسنانه ويكون بذلك محللا للضحية ويكون لحمه جيد ، مشيرا إلى أن يتراوح أسعار الخراف من 230 إلي 250 جنيه للكيلو القائم مشيرا إلي أن الخروف البشاري لحمه أحمر صحي خالي الدهن، حيث يأكله مرضي الكوليسترول والسكري، نظرا لاعتماده في الغذاء على الأعشاب الطبية الموجودة في مراعي الصحراء الشرقية والأمطار.

وأضاف "هدل" تباع الأضحية من الضأن بسوق البشارية أما بـ"الرأس" دون التقيد بالوزن حيث يتراوح سعر الخروف الضأن ما بين 11 ألف إلى 18 الف جنيه للخروف البشاري والذي يمتاز بلحمه الأحمر الصحي الخالي من الدهون ، ويزداد السعر مع زيادة حجم الأضحية ويزن الخروف من 15 ل 30 كيلو لحم صافي أو الشراء بالوزن "القائم" والتي تختلف في العادة على حسب نوع الخراف ويتراوح سعر كيلو الضأن "قائم" حاليا ما بين 240 - 250 جنيها.

وأوضح شاذلي أبو النجا تاجر مواشي أنه يشترك عدد من المواطنين في شراء عجل وذلك لتقليل التكلفة علي الفرد الواحد ويدفع الفرد من 11 ألف جنيه إلي 14 ألف جنيه في العجل الذي يتراوح وزنه من 300 كيلو إلي 400 كيلو جرام ، وتتراوح أسعار العجول من 80 ألف جنيه لـ90 ألف جنيه و120 الف لوزن 150 كيلو ل160 كيلو جرام .

موضحا بأن أسعار العجول تتراوح ما بين 230 جنيه ل250 جنيه لكيلو القائم ، مشيراً إلي أن أنواع العجول هي "الفريزي و البلدي والأسباني والسوداني" وأن الإقبال علي الفريزي والبلدي حيث يتميز العجل الفريزي بكثره اللحم لأنه يتغذى جيدا .

وأوضح ذكري رمضان تاجر خراف بسوق الأضاحي أن أنواع أضاحي الضأن هي " البلدي والرحماني و الكليبي والبشاري والكرجاوي" ، لافتا إلى أن البلدي والكليبي ترعي في محافظات أسوان وقنا وسوهاج والرحماني يتربي في مزارع بالإسكندرية والبحيرة أما البشاري والكرجاوي فيتم رعيهم في المراعي الصحراوية علي الاعشاب الطبيعية والأمطار ، لافتا إلى أن الإقبال على شراء الخراف يكون في اخر ثلاث أيام قبل عيد الاضحى نظرا لعدم مقدرة معظم المضحين علي رعي وتغذية الأضحية في منازلهم فيضطروا للشراء قبل العيد بأيام قليلة.



سوق الجمال "الكرنتينا" بمدينة دراو

شهد سوق الجمال بمدينة دراو قبل عيد الأضحى بأيام قليلة إقبالا من المواطنين علي شراء الأضاحي من الجمال القادمة من محجر أبو سمبل حيث أنه بمجرد وصول الشحنة الي سوق دراو يقبل عليها المواطنين وتتم عملية البيع والشراء بعد أن يعرض التاجر الجمل في حلقة علي هيئة مزاد ويبدأ كل مشتري في تحديد السعر علي حسب حجم الجمل إلي أن يباع بالسعر المناسب وتتنتهي عملية البيع والشراء بالتراضي التاجر والمشتري .

قال الحاج حسين فهمي تاجر جمال بسوق الجمال بدراو أن رحلة الجمال تبدأ من محجر دنقلة بالسودان وتصل منفذ ارقين و تقطع الجمال مسافة 80 كيلو مشيا علي الاقدام لتصل إلي محجر أبو سمبل يوم الثلاثاء صباحا ويتم حقنها وقاية من الأمراض وأخذ العينة وترسل إلي القاهرة لتصل العينة القاهرة يوم الأربعاء وبعد استلام نتائج العينة واجراءات التحصين الجمركية الخاصة بها يتم الافراج عنها الأربعاء مساءا ، لافتاً بعد الافراج عن الشحنة من محجر ابو سمبل يصل جزء منها لسوق "الكرنتينا" بدراو والذي خصص لبيع الجمال وجزء منها يسافر إلي القاهرة حيث يتعاقد السودانية مع تجار سوق امبابة .

وأوضح الحاج حسين أن سعر الجمل يحدد حسب سعر السوق وحجم الجمل، فأسعار الجمال تبدأ من 45 الف جنيه وتتراوح ما بين 60 الف و65 الف حتي 90 ألف جنيه علي حسب حجم الجمل وتتراوح من سن 5 إلي 6 سنوات ويكون " كاسر جوز " أو وقعت 4 أسنان ، والسعر يتراوح من 45 الف جنيه إلى 90 ألف جنيه والوزن يتراوح من 130 كيلو و150 كيلو وحتي 180 كيلو و 300 كيلو جرام .

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