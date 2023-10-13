غدا.. سينما الهناجر تعرض 3 أفلام احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الخامسة مساء غد السبت، فعاليات "نادي السينما المستقلة" الذى يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق، احتفالاً بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

تتضمن الاحتفالية عرض أفلام: "تحية لمقاتل مصرى" إخراج صلاح التهامى، و"١٠٠ درجة" للمخرجه أسماء يعقوب، و"عودة" للمخرج مصطفي غلاب.

ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما يشارك فى الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتوبر، والذي يتناول ذكرياته والدور البطولى للجيش المصرى فى حرب أكتوبر، والكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما.

كما يختتم مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، النشاط الصيفي فى الثامنة مساء بالعرض المسرحي "أحلام سعيدة".

والعرض نتاج ورشة مسرح الطفل التي استمرت على مدار شهور الصيف تحت اشراف الفنانين: محمد نجله، وأيام الهواري، وأيمن الليثي.

يتناول العرض المسرحي رؤى مختلفة لقصص الاطفال المعروفة، تدريب وتمثيل: أيمن الليثي، وأسامة الهواري، تدريب صوت وغناء آن هشام، كلمات الأغاني والألحان مصطفى خليفة ، مساعد مخرج هيام عفيفي، مخرج منفذ عرفة علي، وإخراج محمد نجله.