قضايا الدولة تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين، فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة ٢٠٢٣

يشترط فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى مايلي : ١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمره عن ( ۳۰ ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان. ٣- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن. - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة

المختصة بقضايا الدولة

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة .

- يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة الكائن : ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة

نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه تدفع من خلال فورى على كود رقم ٨٨٤٠ مع الاحتفاظ بإيصال السداد

ويلزم لسحب الملف :

الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ حتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦

- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه .

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل ( الليسانس ) . - أصل إيصال الدفع .

تسجيل طلبات التعيين من خلال

الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ إلى يوم ٢٠٢٣/١١/٢٣

- يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة بإستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها .

- - يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت /٢٠٢٣/١٢/١٦ إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة .

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة. - جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها .