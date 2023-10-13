السعودية وألبانيا تبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزير الشئون الأوروبية والخارجية بجمهورية ألبانيا إيجلي حساني، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها مع التأكيد على رفض استهداف المدنيين بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وحث ألبانيا بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكدًا سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.