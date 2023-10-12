مستشفيات تتحول إلى مشارح.. تفاصيل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

يواجه قطاع غزة عدوانا غاشما بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، ويعاني القطاع من أزمة إنسانية مروعة جراء انقطاع الكهرباء وتوقف عمل المرافق الصحية والمستشفيات ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع بأنه بؤس إنساني ناجم عن التصعيد.

وقال مدير اللجنة الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيز كاربوني - في بيان اليوم الخميس - إن المستشفيات في غزة ومع انقطاع الكهرباء تفقد الطاقة؛ مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يتلقون الأكسجين للخطر، بينما يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء الأشعة السينية ومع الوقت ستتحول هذة المستشفيات إلى مشارح".

وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد 1232 وإصابة 5943، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قصف القطاع.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، الذي دمر أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن.

ولجأ 175000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأكثر من 14500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى، موضحة "أن عدد النازحين داخل غزة يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".

وأطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، الذين يواجهون ظروفا صعبة، ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية.

وفي السياق نفسه، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، موضحة أن مُستشفيات غزة تعمل فوق طاقتها، وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة.

وأكد منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات المخزنة مسبقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة استُنفدت تماما، وأن المنظمة تعكف على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكي لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة،

وأعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم، أمس الأربعاء، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل اليوم الخميس بشكل كامل، وسيغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.

ويواجه سكان قطاع غزة محنة كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي تشنها الفصائل في القطاع ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.