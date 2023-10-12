ضمن "حياة كريمة".. محافظ قنا يفتتح مركز شباب رفاعة بقوص تجريبيًا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوص تجريبيا، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، و مصطفى أبوجبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة،والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا، أن مركز شباب رفاعة يقع على مساحة ١٠٦٢٧ م ، منها ١٣٥ م للمبنى الإدارى، ويضم ٢ ملعب، أحدهما ترابي علي مساحة ١٧٥٥ م ، والملعب الثاني بالنجيل الصناعي علي مساحة ١٢٠٠ م ، كما يضم مسرح صيفي مكشوف، وحديقة ألعاب للأطفال، و نادي للفتاه يضم في عضويته ٩٦ فتاه ، وحضانة أطفال، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء، فضلا عن المبنى الإدارى الذى يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزه لذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف "الداودى" أنه يجرى حاليا إنشاء وتطوير ٣٧ مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة ، بهدف تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية والرياضيه من خلال ملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا على أهمية مراكز الشباب فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة نحو التوسع بتطوير مراكز الشباب، والأندية لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية.