اليوم .. عزاء المخرج الراحل علاء محجوب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة المخرج علاء محجوب اليوم الخميس، عزاءه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ، بعد صلاة المغرب.

وشيعت أمس جنازة المخرج الراحل علاء محجوب والد المطربة نسمه محجوب بمسجد الحصري بمدينة السادس من اكتوبر ، حيث وافته المنية صباح أمس إثر أزمة صحية .

وكانت قد نعت نقابة المهن الموسيقية امس في بيان لها المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية حادة.

يشار إلى أن الراحل علاء محجوب هو مخرج روائي ولد عام 1952، حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس التجارة عام 1977 بالقاهرة.

وسافر محجوب إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

وشارك محجوب في العديد من الأعمال الفنية، حيث أخرج 3 أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم تسجيلي وبرامج تليفزيونية وحفلات .