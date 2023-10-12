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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 43 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 43 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية في شمال الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان، خلال مداهمات للمنازل في محافظة قلقيلية، و5 من محافظة "نابلس"، و3 "من "طولكرم".
وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 6 من مخيم "قلنديا" شمال القدس (خارج الجدار)، و6 من "رام الله" بينهم أشقاء.
وفي "أريحا" شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 بينهم أسيران محرران من مخيمي "عين السلطان" و"عقبة جبر".
وجنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال 5 من "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، و7 بينهم أسير محرر من الخليل. 
 

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين الضفة الغربية
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