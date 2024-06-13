زي النهارده.. انطلاق ابن بطوطة في أول رحلة له حول العالم لأداء فريضة الحج

تمر علينا اليوم الخميس الموافق ١٣ يونيو العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج.

عام 1930 - التوقيع على معاهدة بريطانية -عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.

عام 1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.

عام 1951 - طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية.

عام 1957 - جلاء القوات البريطانية عن الأردن.

عام 1974 - انقلاب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن الأرياني وصعود المقدم إبراهيم الحمدي للحكم بقيام حركة 13 يونيو الناصرية التصحيحية في الجمهورية العربية اليمنية.

1978 - القوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن وترتكب مجزرة أدت إلى مقتل زعيم ميليشيا المردة الوزير طوني فرنجية وعقيلته وابنتهما وعدد من مناصريه.

عام 1980 - دول السوق الأوروبية تصدر إعلان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

1982 - الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.

1993 - إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية.

عام 2000 - تشييع حافظ الأسد من دمشق إلى مسقط رأسه القرداحة بحضور زعماء مصر والأردن وإيران وتركيا ولبنان وفلسطين والكويت والسودان واليمن ووزراء خارجية عدة دول أخرى. فيما عدا الرئيس الفرنسي جاك شيراك، كان هناك غياب ملحوظ لزعماء الدول الغربية، وكان تمثيل بريطانيا والولايات المتحدة على مستوى وزيري الخارجية.

2007 -اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني وليد عيدو بتفجير سيارته.

تفجير بواسطة عبوات ناسفة في ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري أدى إلى تدمير مأذنتي المرقد بالكامل.

2009 - الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة إحتجاجا على نتائج الانتخابات.

عام2011 -ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يتعهد بالعمل على إجراء إصلاحات تقود إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية.

الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي شكلها بعد تكليفه بخمسة أشهر.

عام 2013 - تأسيس فرقة بي تي أس الكورية الجنوبية الغنائية.

عام 2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من انقطاعها وذلك بالاتصال مع مسبار روزيتا من على المذنب تشوري.

2016 - شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.

2018 -القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي تبدأ هجوما على ميناء مدينة الحديدة في ظل تجاهل الحوثيين للموعد النهائي للانسحاب.

2019 - هُجُوم على ناقلتي نفط إحداها نرويجيَّة والأُخرى يابانيَّة في خليج عُمان دون وقوع قتلى، والحُكُومتان الأمريكيَّة والسُعُوديَة تتهمان إيران بِالوُقُوف وراء الحادث.