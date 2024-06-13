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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير: 12% من حركة التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

عبد الله أبو خضرة،
عبد الله أبو خضرة، خبير الطرق والموانئ
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كشف عبد الله أبو خضرة، خبير الطرق والموانئ، استفادة مصر من مواردها المائية في حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن موارد مصر الطبيعية والصناعية متعددة، من شأنها تساعد على تطوير حركة الملاحة.

وأضاف عبد الله أبو خضرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد" أن 12% من حركة التجارة العالمية تمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، منوها أن مصر قامت بعمل بنية تحتية مائية؛ للدخول في استثمارات التجارة العالمية من خلال فتح أسواق للشركات العالمية.

وأشار خبير الطرق الموانئ، إلى أن مصر فتحت الاستثمار في مجالات نقل التكنولوجيا والنقل البحري والإدارة والتصنيع، نافيا شائعات بيع الموانئ بسبب كم التحديات التي توجه مسيرة التنمية بالدولة المصرية.

وأنهى حديثه قائلا: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من النقل عامة، سواء من نقل الخبرات والتصنيع وتصدير ما يمكن تصنيعه لعدد كبير من الدول.

 

المجرى الملاحي لقناة السويس حؤكة التجارة العالمية