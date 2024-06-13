"أونروا": 330 ألف طن من النفايات تراكمت بغزة مما يشكل مخاطر كارثية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وأضافت “أونروا"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان لاستعادة الظروف المعيشية بقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 251 يومًا على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم وأفظع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.