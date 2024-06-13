قوات الاحتلال تشن 45 غارة جوية على غزة خلال يوم

كشف جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ في منطقة رفح وشنت غارات على 45 هدفا في قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، إن المقاتلات، بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية، قصفت يوم أمس موقعا لإطلاق الصواريخ في رفح حيث يتم تجهيز الصواريخ لإطلاقها باتجاه المنطقة المحيطة.

وأضاف أن الطائرات الحربية قامت خلال اليوم الماضي بمهاجمة وتدمير نحو 45 هدفا للمقاومة الفلسطينية في شتي أنحاء القطاع.

وتابع أنه من ضمن الأهداف التي تمت مهاجمتها مباني عسكرية وخلايا تابعة للمقاومة الفلسطينية وقاذفات صواريخ وممرات أنفاق وبنى تحتية أخرى.