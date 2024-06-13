ميدفيديف يدعو لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية

دعا ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح، لأول مرة، بإرسال الأسلحة الروسية إلى مناطق في حالة حرب مع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح، في حين أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ أن لا خطط للحلف لنشر قوات في أوكرانيا، في ظل تبادل كييف وموسكو إسقاط عشرات المسيرات اليوم.

وأوضح ميدفيديف أنّ حديث بوتين عن احتمال إرسال أسلحة روسية إلى دول أخرى يشكل تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية لروسيا، في حين قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إنّ محاولة الدول الغربية إلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا عبر ضخ الأموال والأسلحة إلى نظام كييف باءت بالفشل".