ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بمشاركة عربية وأفريقية.. انطلاق قمة مجموعة الـ7 في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بانطلاق فعاليات قمة مجموعة الـ7 في جنوب إيطاليا بمشاركة عربية وإفريقية.

وتستضيف بلدة (بورجو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية.

وسيجمع زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا)، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلًا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري للمجموعة.
وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة 6 جلسات عمل حول إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.

فعاليات قمة مجموعة الـ7 جنوب إيطاليا مشاركة عربية وإفريقية