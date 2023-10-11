مجلس الدوما الروسي: هجوم "حماس" يعتبر فشلًا للاستخبارات الإسرائيلية

وصف رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، هجوم حركة "حماس" بأنه فشل للاستخبارات الإسرائيلية.

وقال كارتابولوف لبرنامج "سولوفيوف لايف"، اليوم الأربعاء- "إن الهجوم يعد فشلا خطيرا للاستخبارات الإسرائيلية والنظام الأمني برمته، لذلك تلقى الغرب بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص ضربة موجعة".

وأضاف: "هم بحاجة إلى موقف يمكن بيعه بوصفه نصرا، حيث سيعتبرون قصف قطاع غزة بلا قيود انتصارا"، مشيرا إلى أن عدم استعداد إسرائيل لهجوم يرجع إلى حقيقة أنها اعتمدت منذ فترة طويلة على تفوقها التكنولوجي.

وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي: "لقد بنى الإسرائيليون جدارا ونصبوا كاميرات وجلسوا بسعادة ينظرون إلى الشاشات، معتقدين أن خصومهم سينظرون بفرح إلى نفس الجدار من الجانب الآخر"، منوها بأن حماس خططت للعملية ونفذتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لا سيما في الأيام الأولى.

