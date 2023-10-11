مجدي بدران: "100 يوم صحة" تستهدف زيادة التوعية ودفع عجلة الإنتاج

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مدة حملة 100 يوم صحة إلى 100 يوم آخرين، هي توجيهات حضارية تهدف تكثيف التوعية بالخدمات الطبية المقدمة من الدولة، موضحا أن تدفق المبادرات الصحية المتطورة باستمرار تساهم في تعزيز الصحة العامة في البلاد وتوفير التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والضغط جميعها أمراض صامتة ويجب التوعية الصحية بها، مشيرا إلى أن استمرار حملة 100 يوم صحة يساهم في الحد من انتاشر هذه الأمراض والتعامل معها بشكل سريع ومجاني ويحصل المواطن على العلاج المطلوب.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حملة 100 يوم صحة تساهم في الحد من الوفيات المبكرة بجانب التقليل من الأمراض المزمنة ومنع المضاعفات وتتبع الأوبئة قبل انتشارها والارتقاء بالخدمات الصحية وبالتالي التقليل من الإنفاق على الأمراض ودفع عجلة الإنتاج.