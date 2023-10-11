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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس خفير خصوصي بتهمة سرقة فيلا في التجمع الخامس

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديد، حبس خفير خصوصى لقيامه بسرقة فيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط (خفير خصوصى ، وآخر عاطل – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقــة (بعض المشغولات الذهبية،  3 جهاز لاب توب ، بعض المقتنيات) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس, وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أجنة حديدية". كما تم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات والآداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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قسم شرطة التجمع الخامس محكمة جنح القاهرة الجديد قاضي المعارضات
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