بالفيديو.. الزراعة تكشف سعر قنطار القطن في الصعيد وبحري

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إنه تم البدء هذا العام بمساحة إجمالية وصلت لـ255 ألف فدان من خمسة أصناف تجارية منزرعة على الوجه القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنه بالوجه البحري يتم زراعة القطن بنسبة 70% من مساحة مصر، وبها أكبر الأصناف.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه من خلال الجهود التي قامت بها الوزارة هذا العام لتسويق القطن وربط سعره بالأسعار العالمية فإن سعر قنطار القطن وصل لأكثر من 10 آلاف جنيه بالنسبة للوجه القبلي، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة عن هذا السعر فى الوجه البحري.

وأردف، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، أن معهد بحوث القطن يعتبر الجهة العلمية المنوط بها تطوير القطن وإنتاج الأصناف وتوعية المزارعين من خلال الحملات القومية والمدارس الحقلية، من خلال باحثين المعهد المنتشرين على محافظات الجمهورية.