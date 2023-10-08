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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة "القاهرة الإخبارية": حزام ناري مستمر على قطاع غزة لأكثر من 25 دقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرم حزاما ناريا من القصف المستمر منذ 25 دقيقة ماضية، في منطقة "الشجعية".

وأضافت خلال إفادتها على الهواء أن قوات الاحتلال تواصل تمشيط مناطق كاملة ومربعات سكنية كاملة سوف يتم تسويتها بالأرض شرق قطاع غزة، ولا نعلم حتى الآن هذه المنازل التي ستدمر أخليت من السكان أم لا.

وأوضحت أن الحزام الناري هو عبارة عن قصف متتالي ومتزامن يستهف منطقة بعينها بيدمرها كلها، وتصل أصوات الانفجارات مستمرة، وقد لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي الحزام الناري شرق قطاع غزة أصوات الانفجارات
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