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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والسويد تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

السعودية والسويد
السعودية والسويد
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد في الرياض، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أوجه التعاون بين السعودية والسويد وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية (السعودية 2030)، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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السعودية السويد التعاون
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