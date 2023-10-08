«بلتون» توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة «كريف» في علوم البيانات وتقييمات الجدارة الائتمانية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد البنوك الاستثمارية الأسرع نموًا، عن قيام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة بلتون كابيتال بتوقيع اتفاق إطاري للشراكة مع مجموعة كريف العالمية CRIF ("كريف").

تعد كريف مجموعة عالمية رائدة ومتخصصة في أنظمة الائتمان ومعلومات الأعمال والتحليلات المالية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية. تشمل الاتفاقية سبل التعاون التالية: تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، علوم البيانات والتحليلات الفنية، تقييم الجدارة الائتمانية، وقواعد بيانات الأعمال، وذلك فى جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

علق كارلو غيراردى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كريف، قائلا: "يسعدنا التعاون مع بلتون كابيتال. هذه خطوة هامة بالنسبة لنا في تعزيز تواجد كريف في المنطقة. اعتماداً على خبراتنا العالمية في مجال التمويل الاستهلاكي وتحليل معلومات الأعمال وخبراتنا فى مجال تقييم الجدارة الائتمانية وخبرتنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سنكون قادرين على تقديم الدعم والحلول ذات القيمة المضافة المصممة خصيصاً للأسواق الناشئة".

وأفاد الدكتور إبراهيم صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون كابيتال: "تعتمد المنصة الاستثمارية لبلتون كابيتال على المعايير العلمية القائمة على البيانات والتقنيات المالية الحديثة. يعد تعاوننا مع كريف خطوة هامة نحو ترسيخ خططنا في اتخاذ قرارات استثمارية بشكل علمي في مختلف القطاعات".