رئيس العالم الإسلامي للإعاقة: السيسي حقق انتصارات لصالح ذوي الهمم لم تحدث من قبل

قال الدكتور محمد بن حمود الطريقي، رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل وأستاذ الهندسة التأهيلية ومستشار التأهيل والتمكين والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أحدث انقلابا في تأهيل ذوي الهمم ودعمهم وهو لم يحدث من قبل، كما حقق انتصارات عديدة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الاقليمي الخامس بعنوان: "تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات في عالم متغير وفق رؤية مصر 2030"، الذي ينظمه قسم العلوم النفسية بكليتي التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية وجامعة بورسعيد علي مدار 3 أيام.

وأكدت الدكتورة أماني الدسوقي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد، أن أغلب الجوائز يحصدها ذوي الإعاقة خاصة من الأطفال لأنهم فئة منتجة وفعالة في المجتمع، مطالبًا بدعم ذوي الإعاقات خاصة من الأطفال وحمايتهم من أي إساءات منها الإساءة الجسدية واللفظية وأنه يجب تغيير الثقافة السائدة نحوهم في المجتمع.

وأشار دكتور أشرف شريت، أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بجامعة بورسعيد، إلى أن المؤتمر جمع بين 29 بحثا في مجال ذوي الإعاقات وانطلاقاً من الاهتمام بالتربية الخاصة فقد طلب المتخصصين في المجال بتغيير اللوائح الخاصة بهم.

يقام المؤتمر تحت رعاية: اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة راوية يحيى رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني الدسوقي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد، وتحت إشراف الدكتورة سلوي الجيار، أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة بورسعيد ورئيس لجنة الصحافة والإعلام بالمؤتمر.

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