لليوم الثاني.. مستوطنون يستهدفون منازل في "جلبون" بالرصاص الحي

أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه منازل فلسطينية في قرية جلبون شمال شرقي جنين، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ساعات، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

وذكر رئيس المجلس القروي الفلسطيني إبراهيم أبو الرب، أن مستوطني مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية أطلقوا الرصاص بكثافة الليلة الماضية وصباح اليوم تجاه المنازل، تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إرهاب مواطني القرية.

ويتزامن ذلك مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.