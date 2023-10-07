كتاب إسرائيليين: ما حدث أثبت ضعف الدولة وإهانة لا توصف

انتقد الصحفي والكاتب الإسرائيلي عاموس هاريل في صحيفة هارتس بلاده وضعفها واصفا اليوم بأنه كارثي، وقال " المقارنة التاريخية مطلوبة في هذه الحالة. من المحزن أن نقول هذا: لقد انهار المفهوم الإسرائيلي في غزة – في السياسة، وفي نشر القوات للدفاع وفي استعدادها للمفاجأة، وبالطبع في ظل الغياب التام للتحذير الاستخباراتي. لقد كانت حماس تستعد لهذه الحملة منذ أشهر، وكانت إسرائيل تناقش طوال الوقت ما إذا كانت ستزيد عدد العمال الغزيين المصرح لهم بالعمل في مناطق الخط الأخضر.

وتابع " النتيجة كارثية: خمسون عامًا ويومًا واحدًا على اندلاع حرب يوم الغفران. وهذا إغفال كبير، تشترك فيه القيادة السياسية والأمنية بأكملها، لكن هذه الأمور لن يتم توضيحها بعمق إلا بعد الحرب. المشكلة هي أن إسرائيل تخرج إليها من أزمة داخلية غير مسبوقة، حيث أملى السلوك المتطرف والمجنون للحكومة أجندة ركزت فيها الدولة على كل الأشياء الخاطئة. وهذا لا يعفي الرتب المهنية من المسؤولية، لكنه بالتأكيد سيزيد من صعوبة عمل الدولة في الأيام الصعبة التي تمر علينا الآن.

فيما قال قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي والمراسل العسكري لصحيفة ولا العبرية أمير بخبوط أن ما حدث اليوم يشير الى اربعة مفجأت لإسرائيل تدل على ضعف إستخبارتها وقواتها على الحدود.

وقال بخبوط في مقاله المنشور في صحيفة ولا العبرية " يبدو أن التسلل من الجو وعلى الأرض من قبل حماس كان ممكناً في ضوء ضعف القوات على طول الحدود. والمفاجأة الكبرى هي أنه لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن عملية معقدة كهذه تمت تحت أنظار إسرائيل

وأضاف " وتتجلى المفاجأة الثانية في حجم التسلل من الجو والأرض إلى أراضي دولة إسرائيل. وقد وضع جيش الدفاع الإسرائيلي حاجزاً عريضاً جداً مملوءاً بأجهزة استشعار، وهو ما يشير إلى أن العبور أصبح ممكناً بسبب ضعف القوات على طول الخط الحدودي. أما المفاجأة الثالثة فتتجلى في قدرة الجيش الإسرائيلي على الهجوم الجوي بهدف مهاجمة مواقع مطلقي الصواريخ من قطاع غزة. استغرق الجيش الإسرائيلي أكثر من ساعتين للهجوم لأول مرة في قطاع غزة.

وختم " المفاجأة الرابعة، وربما قبل كل شيء، ليست المفاجأة الظرفية، بل المفاجأة الاستخباراتية. ولم ترد تحديثات واسعة النطاق وواضحة حول النية لتنفيذ هجوم إرهابي واسع النطاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وهي عملية تدربت عليها المنظمات الإرهابية منذ عدة أشهر وتمكنت من تنفيذها تحت أنظار أجهزة الاستخبارات.

وعلى نفس السياق قال الصحفي الإسرائيلي أتيلا سومفالفي في موقع ynetnews العبري لقد ترك الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل هذا الصباح الجمهور الإسرائيلي في حالة صدمة. ويذكرنا بعام 1973 والفشل الذريع لحرب يوم الغفران.

وقال " تاريخياً، سيُسجل هذا الصباح «فاشلاً» في كل النواحي. لقد انهار المفهوم (مرة أخرى)، وأصبح الثمن الباهظ الذي دفعه المواطنون ثمناً للسلوك المعيب لصانعي القرار أمراً مروعاً لا يطاق. لقد فشل المستوى السياسي، وهذا واضح.

وتابع " من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات من هذا الصباح القاسي، ولكن من الواضح بالفعل أن الضربة الأشد التي يوجهها حماس إلى إسرائيل هي الضربة النفسية فهذه الصور ليست أقل من كارثة. لسنوات عديدة، تمكنت إسرائيل من خلق شعور بالتفوق العسكري والأمني ​​والأخلاقي. لسنوات، تحمل الإسرائيليون الصواريخ، لكنهم كانوا يعلمون أن القبة الحديدية ستؤدي مهمتها. وتفاخر نتنياهو بإزالة الأنفاق وبناء الجدار الجوفي.

وختم " هذا الصباح، انهار كل ذلك. لقد داستها أحذية القتلة التي تجوب شوارع المستوطنات الجنوبية. غرق في أنهار دماء المدنيين الأبرياء. لم يقم نتنياهو وحلفاؤه السياسيون بتدمير المؤسسات فحسب، بل قاموا أيضًا بتدمير شعور الإسرائيليين بالأمن، والشعور بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه. لقد مرت خمسون عاماً منذ فشل يوم الغفران، وخمسون عاماً منذ أن فقد الإسرائيليون براءتهم. والآن، فقدوا أيضًا الثقة في الخروج من منازلهم صباح يوم السبت. وهذا ليس أقل من كارثة".

وفي صحيفة تايمز أوف إسرائيل قال الكاتب جيل ميلدار مقالة تحت عنوان " نتنياهو، استقيل الآن! " وقال " السابع من أكتوبر هو يوم العار. لقد أصيبت إسرائيل، حصن عزيمتنا وروحنا، بصدمة فظيعة. ما هي الجرأة التي دفعت الإرهابيين إلى انتهاك دفاعاتنا في غزة برا وبحرا وجواً؟ لقد تلطخت السماء بـ 2500 صاروخ، كل منها إهانة لا توصف.

وتابع " أما بنيامين نتنياهو، الذي كثيراً ما كان يتباهى بقيادته الفولاذية، فإنه يجد نفسه الآن في البوتقة. فهل أصبحت عقيدته التي روج لها كثيراً والتي تتمثل في الأمن الذي لا يتزعزع أكثر من مجرد خطاب أجوف؟ هل تم تجاهل الأخطاء القاتلة، مما أدى إلى خلق ثغرات في دروعنا؟

وشنت حركة حماس صباح اليوم السبت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، حيث استهدفت المدن الإسرائيلية بالصواريخ، بل وتسللت إلى جنوب البلاد، واستولت على مركز للشرطة.

في غضون الساعة السادسة فجر السبت انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القدس بعد أن أعلن القائد العسكري لحركة حماس محمد الديد عن عملية عسكرية أرسلت حوالي 5000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة تأكيده أن مسلحي حماس دخلوا مدينتي نتيفوت وأوفاكيم الإسرائيليتين واحتجزوا مدنيين كرهائن في أوفاكيم.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير فقد تم الإعلان عن أسر 35 جنديا إسرائيليا وقتل 22 وإصابة ما يزيد عن 500 شخص في الإشتباكات التي لا زالت مستمرة حتى الأن.

أعلن ياوف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، حالة الطوارئ في دائرة نصف قطرها 80 كيلومترًا حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس المسلحة منذ عام 1997.

كما وتم إغلاق الشواطئ في وسط إسرائيل بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن عددا غير معروف من مقاتلي حماس حاولوا التسلل من الأرض وكذلك حاولوا عبور الحدود باستخدام الطائرات الشراعية.

ويأتي هجوم حماس على إسرائيل، وهو الأكبر منذ عام 2021 على الأقل عندما تم إطلاق حوالي 4500 صاروخ باتجاه إسرائيل، في نهاية عطلة عيد العرش اليهودية عندما يكون الكثير من الناس في عطلة عادة.

ووصف القائد العسكري لحماس الهجوم بأنه "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن هدفهم كان الاستيلاء على مجمع المسجد الأقصى في القدس، وهو موقع مقدس للمسلمين، من الدولة الإسرائيلية. جبل الهيكل هو أيضًا موقع مقدس لليهود.

وقال صالح العاروري، أحد كبار قادة حماس، في بيان إن الحركة شنت الهجوم “دفاعا عن المسجد الأقصى”.

ويأتي الهجوم في أعقاب عدد متزايد من الحوادث الأمنية في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي فقط، استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع لحماس في قطاع غزة ردا على الهجمات على المعبر بين القطاع وإسرائيل.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء إن إطلاق صواريخ من قطاع غزة أدى إلى مقتل امرأة في إسرائيل اليوم السبت.