روائع شيكا وزيزو تقود الزمالك لريمونتادا أمام البنك الأهلي

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري .

جاء هدف فوز الزمالك بأقدام شيكابالا في الدقيقة 88، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل الزمالك، عن طريق زيزو مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

رفع الزمالك رصيده للنقطة الخامسة، بعد التعادل في أول جولتين بهدفين أمام بيراميدز

وبهدف أمام المقاولون العرب.

وأشهر محمد معروف، حكم الساحة بطاقة حمراء لمحمد عواد، مع نهاية أحداث الشوط الأول، وتأكد من قراره بعد العودة لتقنية الفار، وحل محمد صبحي بديلا سيف الدين الجزيري.