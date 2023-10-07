اجتماع موسع بشركة مياه الفيوم لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بمكتبه بمقر الشركة اجتماعاََ موسعاً ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

بحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات وكذلك إستشاري المشروع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

تناول الإجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات المبادرة وعلى رأسها مشروع خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعين .



كما تم مناقشة نهو جميع أعمال الصرف الصحي المقررة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق ضمن إستكمال خطة المد والتدعيم والتي تقوم الشركة حالياً بتسليمها لدار الهندسة تمهيداً لإستلام هذة المشروعات.

وأكد " النجار" ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة بأسرع وقت ممكن لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بكلا المركزين لتلبية احتياجات المواطنين،

وشدد على أن الدولة تبذل جهداً كبيراً وتسابق الزمن لسرعة نهو مشروعات المبادرة والتي تعد أضخم مبادرة في التاريخ المصري والتي نجحت في الارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى الأكثر إحتياجاً من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

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