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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يتقدم علي الداخلية بهدف في الشوط الأول من دوري النيل

احتفال ميدو جابر
احتفال ميدو جابر بالهدف
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انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ونظيره  الداخلية، بتقدم المصري بهدف في المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة  الثالثة من منافسات مسابقة  الدوري الممتاز "نايل".

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق الداخلية.

تمكن المصري من اختراق خطوط دفاع فريق الداخلية في الدقيقة 8 وأحرز هدفه الأول عن طريق ميدو جابر.

وحاول المصري تعزيز تقدمه بهدف ثاني قبل نهاية الشوط إلا أن الفريق البورسعيدي، فشل في الوصول لمرمى الداخلية.

يخوض المصري المباراة بتشكيل يضم كلا من،: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة ، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

وضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، حسن علي، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، فرانك ايتوجا.

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المصري الشوط الاول الداخلية الدوري الممتاز
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