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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة أفريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني جورج كلاس نهائيات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة في الفترة من ١ حتى ١٠ أكتوبر الجاري.

رافق وزير الشباب والرياضة نظيره اللبناني فى جولة تفقدية لمدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية وخاصة ميادين الرماية وغيرها من مرافق المدينة الأولمبية.

وانطلقت اليوم السبت، مسابقات 25 متر مسدس سيدات ( رمي بطئ )، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الافريقية بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة افريقية وهم :  “الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف”.

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

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وزير الشباب نهائي البطولة الأفريقية للرماية العاصمة الإدارية الجديدة نظيره اللبناني احمد محمدي
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