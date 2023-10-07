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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انتخابات الرئاسة.. فوزي: تدشين موقع إلكتروني لإعلان أنشطة حملة السيسي

مؤتمر الحملة الرئيسية
مؤتمر الحملة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل: «سيتم عقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة».

وتابع فوزي: «الحملة ستستقبل كل من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين».

 كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، صباح اليوم السبت.

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الترشح للانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي للانتخابات الرئاسية لمؤتمر الصحفي
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