استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المقررات الإعلامية .. رسالة ماجستير بـ«نوعية طنطا»

ناقش قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة آية مجدي السعيد الحلفاوي، المعيد بقسم الإعلام التربوي شعبة صحافة، بعنوان "اتجاهات دارسى الإعلام بالجامعات المصرية نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى المقرارات الإعلامية".

وتشكلت لجنة المناقشة والإشراف من الأساتذة: عبدالهادي أحمد النجار ، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة "مناقشًا ورئيسًا " ، وعلياء عبد الفتاح رمضان، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي سابقآ بكلية التربية النوعية جامعة طنطا" مناقشًا "، ووليد العشري ابراهيم، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا "مشرفًا رئيسيًا ومناقشًا "، وعبد الحكم محمود حطب أستاذ الصحافة المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة طنطا "مشرفًا ومناقشًا "، وأمل السعيد عقدة ، مدرس الصحافة والإذاعة والتليفزيون بكلية التربية النوعية جامعة طنطا "مشرفًا ".

وأكدت الباحثة في دراستها على أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المقررات الإعلامية لدارسي الإعلام‏، وضرورة إدراجها في مقررات كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية لما لها من تاثير ايجابي على مستقبل الصحافة من جهة، ورفع كفاءة المحررين الصحفيين من جهة أخرى.

من جانبها، أثنت لجنة المناقشة والحكم على الجهد المبذول في إعداد الرسالة، وحداثتها وسلامة بنائها المنهجي، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، وقررت اللجنة بإجماع الآراء منح الباحثة درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص "صحافة" بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

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