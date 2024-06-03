ماذا بعد استقالة حكومة مدبولي.. أستاذ قانون دستوري يكشف

قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تقدم اليوم، باستقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن رئيس الجمهورية بعد ذلك كلف مدبولي بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وهذا ما حدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه بعد تكليف مدبولي اليوم سيكون عليه عرض تشكيلة للحكومة الجديدة على مجلس النواب.

واوضح أنه من الممكن أن يجرى رفض الحكومة الجديدة من قبل النواب من خلال عدم حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.

وتابع أنه حال الرفض، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

واردف خضر أن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال فقط، وليس لديهم سلطة اتخاذ أي قرارات استراتيجية او القيام بمعاهدات واتفاقيات، حتى يجرى تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه لا توجد مدة مُلزمة لرئيس الوزراء بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة فيها ولكن البرلمان مُلزم لمدة 30 يومًا لمنحها الثقة.

ولفت إلى ان المحافظين الحاليين يعتبروا مستقيلين أيضا، إذ انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسيرين للأعمال حتى الجدد مهام مناصبهم، طبقا لقانون المحليات.