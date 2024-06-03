بحضور الأمين العام.. "المهندسين" تحتفي بحُجَّاج النقابة العامة

أكد المهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين، أن بعثة حج النقابة العامة هي أكبر بعثات النقابة، حيث بلغت 118 حاجًّا، وقال: "تم الالتزام بالشفافية المطلقة في القرعة العلنية التي تم خلالها تخصيص تأشيرات حج هذا العام".

وأضاف: "هيئة مكتب النقابة ومجلسها حريصان كل الحرص على تقديم أفضل برامج الحج وأعلاها جودة وأكثرها تيسيرًا".

جاء ذلك خلال مشاركة أمين عام النقابة في حفل حُجاج النقابة العامة للمهندسين لموسم 1445هجرية- 2024 ميلادية.

وبدأ "عرفات" كلمته بنقل تحية نقيب المهندسين لحُجاج النقابة، متمنيًا للجميع حجًّا مبرورًا وأداء الفريضة بيسر وسهولة.

وأضاف: "سيكون هناك تواصل دائم مع حُجاج النقابة أثناء أدائهم الفريضة، وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، لتذليل أي عقبات قد يواجهونها".

وشهد اللقاء شرحًا وافيًا لمناسك الحج، ألقاها ثلاثة من كبار مشايخ الأزهر والأوقاف، الشيخ عصام محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ حسن رشدي، والشيخ أحمد المهدي، وردَّ المشايخ الثلاثة على جميع تساؤلات حُجاج النقابة.

فيما استعرض مسئولو شركات السياحة المتعاقدة مع النقابة هذا العام الإجراءات الإدارية لحج هذا العام، وعبروا عن سعادتهم بتنفيذ برامج الحج مع النقابة، مؤكدين حرصهم الكامل على التعاون مع النقابة على تذليل أي عقبات تواجه حُجاج النقابة.