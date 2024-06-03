أزمات شركات الطيران أمام سياحة النواب.. غدًا

تستأنف لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها؛ إذ تعقد اجتماعين، غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن عدم وجود بعض الخدمات بمطار برج العرب، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء أبو الحمد، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن شكوى إحدى المسافرات على رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران من وجود دودة حية في طبق الحلويات الذي قدم لها في رحلتها للكويت.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.