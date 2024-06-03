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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بينهم متورط في التخطيط لاغتيال زيلينسكي.. بولندا تعتقل 18 شخصا على صلة بروسيا

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
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أعلن وزير الداخلية في بولندا، توماس سيمونياك، اليوم الاثنين، عن اعتقال 18 شخصًا خلال الأشهر الستة الأخيرة، بتهم تتعلق بالتورط مع المخابرات الروسية والبيلاروسية وممارسة أنشطة معادية، بالإضافة إلى التخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد.

ووفقًا لتصريحاته المنشورة في واشنطن بوست، كشف الوزير أن أحد المعتقلين كان متورطًا مباشرة في مؤامرة لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تفصيلًا، أكد الوزير أن من بين المعتقلين 10 أشخاص تم القبض عليهم منذ ديسمبر الماضي، وكانوا متورطين بشكل مباشر في التخطيط لأشكال مختلفة من العنف والتخريب، مثل الحرق المتعمد، في مناطق مختلفة من بولندا.

وفي سياق متصل، قالت السلطات البولندية، الأربعاء الماضي، إنها ألقت القبض على 4 أشخاص على علاقة وثيقة بالمخابرات الروسية، منهم ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب أعمال حريق متعمد، بأوامر من جهاز المخابرات الروسي.

وأوضحت السلطات، بحسب رويترز، أنها ألقت القبض على المشتبه الرابع وهو يحاول الحصول على صور لمركبات عسكرية تعبر الحدود إلى أوكرانيا.

 

بولندا المخابرات الروسية زيلينسكي